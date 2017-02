Drôme : deux kilos de cocaïne cachés dans des pots de pâte à modeler

Il se faisait livrer de la drogue à des adresses en Drôme Ardèche. Un Azuréen de 26 ans a été condamné à un an de prison ce lundi. Les douaniers avait pisté les deux kilos de cocaïne depuis les Antilles et ont interpellé le jeune homme à la livraison du paquet à Châteauneuf-du-Rhône.

Un jeune homme de 26 ans a été condamné ce lundi à un an de prison ferme par le tribunal correctionnel de Valence. Il est venu de Cagnes-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes, pour réceptionner deux kilos de drogue à Châteauneuf-du-Rhône. Sauf que c'est la douane qui a livré le paquet.

Deux kilos de cocaïne dans 24 pots de pâte à modeler

Le carton vient en fait de Guadeloupe. Lors d'un contrôle de routine à l'aéroport, les chiens reniflent la cocaïne, mais la douane décide de laisser partir le colis direction la Drôme, pour interpeller le destinataire. L'adresse est celle d'un habitant de Châteauneuf-du-Rhône. Jeudi dernier, le colis arrive à destination, mais c'est un jeune homme qui le récupère en bas de l'immeuble. En garde à vue, il avoue. Sa combine est simple : donner de vraies adresses et réceptionner le colis comme si c'était le sien. A l'intérieur du carton, 24 pots de pâtes à modeler, qui contiennent la drogue.

Ce n'est pas la première fois que l'azuréen utilise ce système. Il avait fait pareil à Viviers en Ardèche. "Vous faites partie d'une organisation", assène la présidente lors de l'audience. "Non" répond le jeune homme. "J'ai des problèmes financiers et j'ai voulu me faire de l'argent facile."

"C'est un pied nickelé, pas un professionnel de la drogue" - L'avocate du prévenu.

Il jure qu'il devait simplement ramener le colis à Cagnes-sur-Mer, et être payé 2 000 euros par ses commanditaires. "Ce n'est qu'une petite main de l'organisation" enchaîne son avocate. "C'est un pied nickelé, pas un professionnel". Le jeune homme avait d'ailleurs raté le facteur, lors de la livraison de colis en Ardèche. En plus de sa peine de prison, il écope d'une amende des douanes de près de 70 000 euros. La valeur des deux kilos de cocaïne.