Deux morts et un blessé grave dans un accident de moto survenu sur la D518 au dessus du village de Chamaloc ce dimanche 29 mai en fin d'après-midi. D'importants moyens de secours sont actuellement déployés sur place.

Drôme : deux morts et un blessé grave dans un violent accident de moto sur la D518

Ce dimanche vers 16h30, un dramatique accident de moto a fait deux morts et un blessé grave sur la D518 à hauteur de Chamaloc dans la Drôme, en direction du col de Rousset. Les deux personnes décédées sont une femme de 47 ans et un homme de 68 ans sur la même moto. L'autre victime âgée de 20 ans était également à moto. Gravement blessé, il a été transféré par l'hélicoptère de la Sécurité civile vers le centre hospitalier de Grenoble. Les causes de l'accident restent, à cette heure, inconnues. Actuellement, 15 sapeurs-pompiers sont toujours mobilisés sur place ainsi que l'hélicoptère du SAMU 26. La D518 est coupée dans les deux sens de circulation.