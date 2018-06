Saint-Marcel-lès-Sauzet, France

Deux personnes âgées ont été découvertes mortes dans la Drôme, à Saint-Marcel-lès-Sauzet près de Montélimar. Les deux corps ont été découverts dans une maison ce mardi matin. Cette maison n'est pas dans le village, mais à l'écart, abritée par des arbres, le long de la D74.

Il s'agit d'un homme et d'une femme. Elle résidait dans cette maison depuis longtemps et était âgée de 84 ans. Lui serait plus jeune. La relation entre les deux victimes n'est pas clairement établie à ce stade. Tous les deux auraient été tués dans des circonstances qu'on ne connait pas encore.

Les gendarmes de la SR de Grenoble chargés de l'enquête

C'est la femme de ménage qui aurait donné l'alerte ce matin. Sur place, un important dispositif a été déployé. Les gendarmes ont "gelé les lieux", fait les premières constatations. Sont mobilisés les gendarmes de Montélimar, de la brigade de recherche de Pierrelatte, les techniciens en identification criminelle de Valence et un représentant du procureur de la République. La Section de recherches de Grenoble est chargée de l'enquête.