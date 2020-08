Drôme : deux pompiers et un policier portent plainte après des violences lors d'une intervention

Un homme fortement alcoolisé a frappé des pompiers et un policier vendredi soir à Valence, alors qu'ils tentaient de le secourir. Les trois victimes ont porté plainte, ainsi que le Service départemental d'incendie et de secours de la Drôme.

Les pompiers sont appelés pour intervenir dans le quartier Faventines à Valence ce vendredi soir, vers 18h, pour secourir un homme alcoolisé. Ce sont ses propres amis qui ont prévenu les secours, craignant que l'homme de 22 ans ne fasse un malaise sur la voie publique. Lorsqu'ils arrivent sur place, les pompiers découvrent un homme très agité, ils lui expliquent qu'il doit être transporté à l'hôpital mais l'homme refuse et se débat.

Quatre plaintes déposées

Il se met à frapper les pompiers et déchire le tee-shirt de l'un d'eux. La police arrive sur les lieux et un policier subit à son tour des violences. Après son passage à l'hôpital, l'homme a été placé en garde à vue ce samedi. Deux pompiers et un policier ont porté plainte contre lui pour violences volontaires. Le Service départemental d'incendie et de secours de la Drôme a lui aussi déposé plainte.

L'auteur est originaire de Charmes-sur-Rhône en Ardèche.