Drôme : deux pompiers médaillés pour leur courage après l'incendie de Crest

Lors de la cérémonie de la journée nationale des sapeurs-pompiers ce samedi 25 juin 2022, deux sapeurs-pompiers ont été médaillés pour acte de courage et de dévouement à Châteauneuf-de-Galaure. Le 25 février 2022, ils ont sauvé la vie d'une personne lors de l'incendie d'habitation de Crest.

Les pompiers de la Drôme ont été distingués ce samedi 25 juin 2022 à Châteauneuf-de-Galaure (Drôme) lors de la cérémonie de la journée nationale des sapeurs-pompiers. Un peu plus d'une quinzaine de pompiers volontaires et professionnels ont été médaillés en présence de la Préfète de la Drôme, des députés et des élus.

Deux pompiers de la Drôme ont reçu une médaille pour acte de courage et dévouement. Le 25 février 2022, Gabriel Hude, adjudant-chef au centre de secours à Crest et Philippe Basset adjudant-chef au SDIS de la Drôme ont sauvé une personne en situation de handicap bloquée dans un immeuble en feu. Cet incendie a fait deux morts.

Une cérémonie solennelle sur la place des cordeliers de Châteauneuf-de-Galaure. © Radio France - Lucile Auconie

Tous les deux se souviennent très bien de ce vendredi 25 février. En fin d'après-midi, ils interviennent sur un feu qui vient de se déclarer dans une pension de famille. Jusqu'à 60 pompiers sont mobilisés. Gabriel Hude adjudant-chef au centre de secours de Crest explique : "c'était un feu d'appartement très violent. Le logement était enfumé. Il a fallu faire passer la victime en force par-dessus le balcon et la convaincre de sortir rapidement !

C'était un feu d'appartement très violent - Gabriel Hude - adjudant-chef au centre de secours de Crest

À Crest, sous les ordres de l'adjudant Hude, Philippe Basset sapeur-pompier professionnel intervient : "je m'en rappelle Gabriel est parti en reconnaissance dans l'appartement. Je suis monté à l'échelle et nous avons réussi à descendre cette personne." Si cette médaille honore les deux secouristes, ils la reçoivent avec modestie, comme le souligne l'adjudant-chef au SDIS de la Drôme : "je n'ai pas l'impression d'avoir fait grand-chose. J'ai juste fait ce que j'avais à faire."

Ce 25 février 2022, deux hommes sont décédés dans l'incendie de Crest. Lors de la cérémonie, les pompiers avaient une pensée pour eux et pour leurs proches.