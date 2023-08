Drôme : deux suspects interpellés après l'agression à l'arme blanche d'un jeune Valentinois de 18 ans

Après l'agression en pleine rue d'un jeune homme de 18 ans à Bourg-lès-Valence ce vendredi 18 août vers 17h20, deux hommes de 17 et 18 ans ont été interpellés à Valence une heure plus tard.

En fin d'après-midi avenue Marc Urtin, quarte occupants d'une voiture se sont arrêtés au niveau de la victime pour lui demander de donner sa sacoche. Celui-ci a refusé. Une bagarre a éclaté. L'un des occupants de la voiture a alors sorti une arme qui reste à identifier clairement - un couteau ou un tournevis - avant d'asséner un coup dans la cuisse du jeune homme. Les quatre agresseurs ont pris la fuite avant d'être repérés très peu de temps après par les policiers grâce à la couleur et la marque du véhicule, communiquées par des témoins de la scène. A bord seul deux personnes. Ils ont été placés en garde à vue et entendus ce samedi matin par les enquêteurs. Il n'y aurait pas de lien entre les agresseurs et la victime inconnue des services de police. Le jeune homme gravement blessé est aujourd'hui hors de danger mais a 21 jours d'ITT. Les deux autres occupants de la voiture sont en fuite et activement recherchés.