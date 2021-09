Drôme : deux voleurs de champignons verbalisés dans le Vercors

Il n'est pas interdit de cueillir des champignons dans la Drôme mais certaines règles doivent être respectées. Ce samedi 4 septembre, les gendarmes ont saisi 30 kilos de lactaires dans un véhicule près de Vassieux-en-Vercors. Une quantité supérieure à celle autorisée. Elle est limitée à cinq kilos par jour et par personne.

Les mis en cause, deux Roumains d'une cinquantaine d'années, ont écopé de 135 euros d'amende chacun. La semaine dernière, des voleurs ont été repérés par les riverains mais ils n'ont pas été retrouvés.

Un champignon très convoité dans les pays de l'Est et en Espagne

Chaque année, c'est un vrai fléau pour les habitants du Vercors. Les saisies se comptent parfois en centaines de kilos voire en tonnes. Les lactaires sont très convoités dans les pays d'Europe de l'Est et en Espagne. Les champignons volés y sont revendus dans les marchés et les restaurants.

La gendarmerie et l'Office national des forêts effectue régulièrement des contrôles pour lutter contre ce trafic. La saison des lactaires démarre en juillet et prend fin à l'automne, avec le retour du froid.