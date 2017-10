Drôme : douze sacs poubelles remplis de cannabis dans le fourgon

C'est presque par hasard que les policiers sont tombés sur la cargaison lors d'un contrôle routier à Montélimar. Au départ, ils avaient arrêté le véhicule simplement pour des feux défectueux.

Les policiers ont eu du flair mardi soir à Montélimar. Un simple contrôle les a conduit tout droit à 26 kilos de plants de cannabis.

Vers 20 heures, un fourgon circule les feux arrière éteints. La patrouille pense avant tout à la sécurité routière et arrête le véhicule. Il fait nuit, l'absence de lumière est non seulement anormale mais aussi dangereuse. Le conducteur baisse la vitre pour présenter ses papiers et immédiatement une odeur très caractéristique s'échappe de l'habitacle : aucun doute, le fourgon sent le cannabis a plein nez.

Le "jardinier" avait installé sa plantation au bord du Rhône

Le chauffeur est emmené au poste, le fourgon perquisitionné et ce sont douze sacs poubelles remplis de plants fraîchement coupés qui sont saisis. Têtes, feuilles , tiges, l'homme n'a pas fait dans la détail pour sa récolte. En fait, les 26 kilos proviennent d'une petite clairière au bord du Rhône entre le barrage des Tourrettes et celui du Pouzin.

Le "jardinier" est un Ardéchois de 27 ans qui habite Viviers mais qui est né à Montélimar. Inconnu de la police, il a été laissé libre mais convoqué en plaider coupable en juin 2018.