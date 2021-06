Drôme et Ardèche : des bagarres entre saisonniers débouchent sur une enquête pour traite d'êtres humains

L'enquête a démarré début août après plusieurs nuits de violences à La Voulte-sur-Rhône, au Pouzin et à Loriol-sur-Drôme. Des bandes rivales de Roumains se sont affrontées à coups de batte de baseball notamment. Difficile au départ de comprendre cette montée de fièvre chez ces saisonniers. L'enquête laisse entrevoir quelques réponses...

Une personne a d'ores et déjà été mise en examen et au moins cinq personnes sont toujours en garde à vue dans ce dossier fleuve, épilogue d'un an d'enquête. Les gendarmes de l'Ardèche ont dû investir dès ce lundi la salle des fêtes de Chomérac pour y auditionner 70 personnes, essentiellement des pays de l'Est.

L'omerta est de mise. Les langues ne se délient pas facilement. Pourtant, les faits reprochés sont graves. C'est bien une enquête pour traite d'êtres humains qui s'est ouverte. Les enquêteurs, pendant près d'un an, ont réussi à mettre le doigt sur ce qui s'apparente à un racket organisé où le saisonnier doit s'acquitter d'une taxe pour travailler dans les champs. D'autres conversations évoquent la mise à disposition d'appartements insalubres par des patrons véreux. Les dernières investigations sont toujours en cours.