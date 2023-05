Drôme : fin d'avis de recherche, la Pierrelattine est rentrée chez elle en bonne santé

Cette habitante n'avait plus donné de nouvelle après avoir quitté le domicile familial.

Les gendarmes avaient lancé un avis de recherche pour retrouver cette habitante de Pierrelatte de 63 ans. Ce samedi 27 mai, elle avait quitté le domicile familial et n'avait plus donné de nouvelle. Finalement, elle est rentrée chez elle vers 23 heures ce samedi. Elle présentait une égratignure au niveau du menton mais globalement elle était en bonne santé. On ne sait pas où cette femme était partie durant la journée.