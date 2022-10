Drôme : le chasseur aurait "confondu" le cueilleur de champignons avec un sanglier

Le ramasseur de champignons âgé de 62 ans, gravement blessé dimanche matin à Vinsobres, a été opéré à l'hôpital de Marseille et ce lundi, ses jours ne sont plus en danger.

Hier matin, l'homme a reçu une balle de calibre 270 Winchester dans l'abdomen alors qu'il cueillait des champignons. Le sexagénaire, est aussi un chasseur occasionnel mais ce dimanche, il n'avait qu'un panier et un couteau pour le ramassage de cèpes et autres girolles.

Confondu avec un sanglier

Le tireur est le président de la société de chasse du village. Juste après les faits, il s'est présenté à la gendarmerie où il est donc toujours en garde à vue ce lundi. Selon le parquet de Valence, les premiers éléments de l'enquête démontrent que le tireur "aurait cherché à pister un sanglier en utilisant le collier GPS d'un chien" et qu'il aurait ensuite "confondu la victime avec un sanglier dissimulé par les fourrés."

Enquête pour blessures involontaires

La garde a vue a été prolongée ce lundi, afin notamment de vérifier l'existence d'éventuelles infractions au droit de la chasse précise le procureur de la République de la Drôme. Laurent de Caigny précise également que "l'ensemble des armes à la disposition du mis en cause sont appréhendées" et la suspension administrative de son permis de chasse est en cours d'examen. L'enquête est ouverte pour des blessures involontaires ayant entrainé une incapacité temporaire de travail de plus de trois mois.