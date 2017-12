Dans la Drôme, les cambriolages sont en hausse de 10% sur les onze premiers mois de l'année 2017, en zone gendarmerie. Les forces de l'ordre vous appellent à la plus grande vigilance en cette période de fêtes et de vacances.

Dans la nuit de lundi à mardi, une dizaine de commerces ont été cambriolés dans le Nord Drôme, le long de la RD 538. Il ne se passe pas une semaine sans cambriolage dans la Drôme. Sur les onze premiers mois de l'année 2017, les cambriolages sont en hausse de 10% dans la Drôme, en zone gendarmerie.

Après quatre années de baisse consécutives, les cambriolages repartent globalement à la hausse dans la Drôme en 2017. En zone gendarmerie, qui s'étend sur 97% du territoire soit 320.000 habitants, les cambriolages sont en hausse est de 10% sur les onze premiers mois de l'année. "2017 marque une inversion de tendance malheureusement parce qu'on a souffert d'une délinquance drômoise mais aussi d'une délinquance des départements voisins notamment du Vaucluse et d'une délinquance venant des pays de l'est de l'Europe, qui est de plus en plus présente sur notre territoire" explique le colonel Lionel Herbeth qui commande le groupement de gendarmerie de la Drôme.

"La Drôme est un lieu de passage très important, de transit, plus exposé que la moyenne aux cambriolages"

"Les cambriolages de logements représentent près de 19% des crimes et délits dans la Drôme, c'est à dire en deuxième place après les vols sans violence contre les personnes" explique Eric Spitz, le Préfet de la Drôme. 2580 cambriolages ont eu lieu dans des logements drômois entre novembre 2016 et octobre 2017.

La situation n'est pas uniforme dans le département. Les cambriolages sont en hausse de 35% sur le secteur de Die, alors qu'ils sont en baisse de 20% sur celui de Nyons.

Baisse des cambriolages en zone police

En revanche, les cambriolages sont globalement en baisse en zone police dans la Drôme. Une baisse de 5,9% sur les onze premiers mois de l'année 2017. Une baisse des cambriolages est constatée à Valence et Romans. En revanche, ils sont en hausse à Montélimar. "Des progrès ont été fait sur la lutte contre les cambriolages mais il reste beaucoup à faire puisqu'on constate que 40% des cambrioleurs sur la zone police sont des mineurs et il est difficile de lutter contre la délinquance des mineurs" explique Pierre-Olivier Mahaux, le directeur départemental de la sécurité publique.

Signature du plan départemental de lutte contre les cambriolages

Le Préfet, le Procureur de la Drôme et les patrons de la gendarmerie et de la police ont signé ce mardi le plan départemental de lutte contre les cambriolages. Ce plan d'action, décliné du plan national, vise notamment à systématiser la présence de la police technique et scientifique sur les lieux de cambriolages et à renforcer la coordination entre les services. Il prévoit également d'intensifier le contrôle des flux de véhicules et d'organiser des opérations ciblées de sécurisation préventive "anti-cambriolage et anti-hold-up".

Les forces de l'ordre vous appelle en tout cas à la plus grande vigilance en cette période de fêtes et de vacances. "Il faut éviter de laisser les cadeaux plusieurs jours avant Noël sous le sapin, bien fermer à clef les portes et ne pas laisser des objets de valeur vers les ouvertures des logements" insiste le colonel Lionel Herbeth.