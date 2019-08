Drôme : il jetait des engins explosifs remplis d'acide dans les jardins

L'apprenti artificier a été interpellé mardi et placé en garde à vue

Montségur-sur-Lauzon, France

Les gendarmes sont alertés jeudi dernier, le 22 août, dans la soirée par un habitant de la commune inquiet après une explosion dans son jardin. Sur place, les militaires découvrent les restes d'une bouteille plastique et des résidus d'aluminium. En interrogeant les habitants, ils se rendent compte qu'il y a eu au moins trois autres incidents similaires en 24 heures. Les habitants, dont un groupe de jeunes visé près de la mairie, avaient cru à l'explosion de gros pétards.

Parce qu'il avait vu un tuto sur Youtube

L'enquête des gendarmes de la BT de Grignan et de la BR de Pierrelatte les oriente vers un jeune majeur de 19 ans qui vit dans le secteur. Interpellé et placé en garde à vue mardi, il reconnait les faits. Il aurait fabriqué ces engins explosifs par jeu parce qu'il s'ennuyait et qu'il voulait tester les modes d'emploi découverts sur internet sur l'utilisation de l'acide chlorhydrique.

Cet amusement risque de lui coûter cher. La fabrication d'engin artisanal explosif est interdite. Pire, cibler le groupe de jeunes est considéré comme de la "violence avec arme". L'apprenti artificier s'en expliquera devant le tribunal correctionnel de Valence en mars prochain.