Drôme: il justifie son très grand excès de vitesse par un décrassage de son moteur

L'excuse était bien trouvée, mais elle n'a pas fonctionné. Cet homme de 63 ans, pris par le radar jumelle à 182 kilomètres heure au lieu de 80 ce mercredi matin, s'est tout de même fait retirer son permis. C'est lors d'un banal contrôle de vitesse sur la départementale 8 à Rochegude dans le sud Drôme que les gendarmes ont surpris ce conducteur en très grand excès de vitesse.

Il a eu beau expliquer qu'il souhaitait "décrasser" le moteur de sa Mercedes classe C qui sortait du garage, les gendarmes ont tout de même retenu un excès de vitesse de 172 km/h pour dresser le procès verbal. Cette différence est réglementaire et s'explique par la marge d'erreur qui doit s'appliquer lors de ce type de contrôle. Le permis a été immédiatement retenu et la voiture placée en fourrière, en attendant le passage du conducteur devant le tribunal de police.