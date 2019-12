Drôme : il prend la fuite à 240 km/h sur l'A7 puis est retrouvé en panne sur la bande d'arrêt d'urgence

Pont-de-l'Isère, France

Les gendarmes du peloton d'autoroute de Valence ont pris en chasse un conducteur qui roulait à 206 km/h sur l'autoroute A7 samedi soir, vers 22h20, à hauteur de Pont-de-l'Isère, bien au-dessus des 130 km/h autorisés. Cinq kilomètres plus loin, toujours sur l'A7, ils parviennent à retrouver le véhicule, une Mercedes Classe C 63 AMG, qui circule encore bien au-delà de la limite : à 240 km/h au lieu des 90 autorisés.

Le conducteur continue sa course, les gendarmes donnent l'alerte. Son véhicule est à nouveau repéré à une soixantaine de kilomètres, toujours sur l'A7, et roule toujours très vite. Puis, une dizaine de kilomètres plus loin, à hauteur de Pierrelatte, il est finalement retrouvé à l'arrêt sur la bande d'arrêt d'urgence, en panne de carburant après sa très forte consommation.

Le conducteur déjà condamné pour excès de vitesse

Quand les gendarmes arrivent au niveau du véhicule, les deux occupants, un homme et une femme, se trouvent à l'arrière : ils prétextent que le passager avant et le chauffeur se sont enfuis et les ont laissés là. L'enquête de gendarmerie finit par établir qu'il s'agit bien du conducteur. C'est un patron de garage stéphanois de 32 ans. Placé en garde à vue, notamment pour grand excès de vitesse en récidive et pour transformation de son véhicule, il a nié les faits et maintient qu'il n'était pas au volant lors de l'infraction. Il avait déjà été condamné pour de grands excès de vitesse.

L'expertise du véhicule révélera d'importantes anomalies : un écrou manquant à chaque roue, le déport des roues et la taille des pneumatiques non conformes, le calculateur ouvert et la ligne d’échappement modifiée de manière conséquente. Le chauffard sera convoqué devant le tribunal correctionnel de Valence le 5 juin prochain. Son permis a été suspendu et son véhicule est conservé sous main de justice.