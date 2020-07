Drôme : il refuse d’obtempérer lors d'un contrôle sur l'A7, crée un accident et finit à l'hôpital

Une voiture a fait plusieurs tonneaux et s'est retrouvée immobilisée sur la voie de droite ce dimanche sur l'autoroute A7, au niveau de Bourg-lès-Valence. Quelques minutes plus tôt, vers 11h40, les gendarmes avaient demandé au conducteur de cette voiture de s'arrêter pour un contrôle. Ce dernier, âgé de 28 ans, a refusé et a accéléré pour fuir. La circulation était dense et c'est en tentant de zigzaguer entre les voitures que le conducteur isérois a provoqué l'accident. Il est légèrement blessé, sa passagère est indemne.

L'accident s'est produit ce dimanche midi sur l'A7. - DBCC

Deux autres voitures ont été impliquées dans l'accident, sans faire de blessés mais créant un embouteillage d'une dizaine de kilomètres sur l'A7 de Étoile-sur-Rhône à Bourg-lès-Valence (sens sud-nord), pendant près de deux heures.

L'auteur des faits a été transporté à l'hôpital, il devrait être placé en garde à vue dès sa sortie.