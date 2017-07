Drôme : il s'arrête prendre une photo, sa voiture lui roule dessus

Un Drômois de 72 ans a été gravement blessé dans un accident qui aurait pu être évité ce jeudi matin à Marches près de Romans-sur-Isère. Il s'est arrêté pour prendre une photo sans serrer le frein à main et sa voiture l'a renversé.

Il est un peu plus de 6h30 ce jeudi matin. L'homme originaire du village voisin de Rochefort-Samson circule sur la petite route de la Taillas à Marches au pied des Monts du matin. La lumière du soleil levant est belle. Ce photographe amateur toujours à l'affût d'une belle image s'arrête. Sauf qu'il ne serre pas le frein à main, il n'enclenche pas non plus de vitesse alors que la route est en pente.

En arrêt cardiaque à l'arrivée des pompiers

L'hypothèse est qu'absorbé par sa prise de vue l'homme ne s'est pas rendu compte que sa voiture s'était mise en mouvement. Il a été découvert coincé sous le véhicule. En arrêt cardiaque à l'arrivée des secours, le septuagénaire a pu être ranimé par les pompiers mais son état est jugé préoccupant. Il a été transporté à l'hôpital de Valence.