Drôme : il servait de chauffeur à des "pirates de l'A7", cinq mois de prison

Un homme de 41 ans a été condamné, ce lundi, à cinq mois de prison pour avoir véhiculé deux personnes ayant commis des vols sur des camping-cars et des caravanes stationnés sur des aires de l'autoroute A7, entre Portes-lès-Valence et Mornas.

Une condamnation dans l'enquête sur une série de vols commis entre décembre et janvier dernier, sur l'autoroute A7. Celle d'un homme de 41 ans. Il a écopé de 5 mois de prison ferme. Il était jugé, ce lundi, devant le tribunal correctionnel de Valence. La justice lui reproche d'avoir servi de chauffeur à un groupe de malfaiteurs qui s'attaquait à des campings-cars et des caravanes stationnées sur des aires d'autoroute, entre Portes-lès-Valence et Mornas.

Rembourser une dette

Au tribunal, le prévenu explique avoir accepté cette tâche parce qu'il avait besoin de rembourser une dette. Mohammed devait 7.000 euros à une connaissance pour une histoire de voiture. Quand il annonce la somme, le prévenu a des sanglots dans la voix. "Je pense à mes proches", lâche-t-il. Mohammed a trois familles à nourrir. Une en Algérie où il est né, une en Ukraine où il a séjourné et une en France où il s'est installé à Marseille.

Dans la deuxième ville de France, il bricole des voitures. Activité non déclarée qui n'est pas suffisante pour faire vivre tout ce monde et, surtout, payer une dette. Il n'a pas les mots, mais c'est bien l'idée qu'il veut faire passer. Il a servi de taxi à deux hommes dont il ne donne pas l'identité. Il ne sait pas non plus ce qu'ils faisaient, assure-t-il. Des vols. D'ailleurs, un camping car hollandais est pris pour cible sur l'aire de Portes-les-Valence, le 18 janvier dernier.

Interdit de territoire

Le lendemain, le 19 janvier, les gendarmes prennent en filature la voiture que conduit Mohammed. Il véhicule deux hommes qui réussissent à prendre la fuite sur l'aire de Montélimar. Mohammed, lui, est interpellé avec deux téléphones qui "ne [lui] appartiennent pas", jure-t-il. Les enquêteurs les ont garder pour les exploiter.

Condamné à 5 mois de prison, Mohammed qui est par ailleurs interdit de territoire, devra être expulsé après avoir purgé sa peine.