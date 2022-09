Drôme : il tracte une maisonnette en bois sur l'A7 et écope d'une amende de 640 euros

C'est un contrôle pour le moins inhabituel qu'ont effectué ce mercredi matin les gendarmes du peloton d'autoroute de Valence. Un véhicule tractait une tiny house ( une maisonnette en bois ) dans le sens Sud/Nord à très faible allure à la hauteur de Valence. L'automobiliste, parti de Sète, se rendait en Allemagne et lors de la pesée, les gendarmes ont constaté une surcharge de plus de 3,5 tonnes. Le conducteur a écopé d'une amende de 640 euros et sa remorque a bien sur été immobilisée jusqu'à ce qu'un véhicule adapté puisse venir la récupérer.