Drôme : ils agressaient des hommes piégés via un site de rencontres

C'est une enquête efficace de la brigade de recherches de la gendarmerie de Pierrelatte qui a permis de mettre un terme à des agressions parfois violentes dans le Sud Drôme. Un groupe de jeunes de Pierrelatte avait décidé de faire ce qui existe ailleurs : donner des rendez-vous à des hommes via un site de rencontres et leur voler de l'argent. Ils passaient par le site coco.fr. Une lycéenne montilienne de tout juste 18 ans servait d'appât. Une fois le rendez-vous fixé, en général à Pierrelatte, ce sont les garçons qui se présentaient, cagoulés, et ils tabassaient leurs victimes pour obtenir de l'argent.

ⓘ Publicité

Six hommes en ont fait les frais entre le 8 mai et le 4 juin. Certains ont été contraints de retirer de l'argent à des distributeurs jusqu'à épuisement de leur plafond, d'autres se sont rebellés et seuls leurs portables ont été volés. L'un d'entre eux, très durement frappé au visage, a eu 60 jours d'ITT. Les deux agresseurs les plus violents ont été incarcérés. Trois autres ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire.