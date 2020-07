Drôme : ils avaient volé et incendié trois tracteurs pour "faire les cons"

Six hommes soupçonnés d'une série de vols et de dégradations ont été interpellés en début de semaine autour de Valence. Ils seraient notamment les auteurs de gros dégâts en mai 2019 chez des agriculteurs de Portes-lès-Valence et Etoile-sur-Rhône au sud de Valence.

L'affaire avait ému dans le monde agricole. Et pour cause. Le montant des dégâts est estimé entre 300.000 et 500.000 euros. Dans la nuit du 25 au 26 mai 2019, trois tracteurs sont dérobés chez un agriculteur de Portes-lès-Valence. Ils sont découverts incendiés un peu plus tard. Entre-temps, les engins ont visiblement servi à percuter une voiture en stationnement, renverser des panneaux de signalisation et même, dans un champ appartenant à un autre agriculteur à Etoile, à écraser 77 abricotiers dans un champ et détruire tout le système d'irrigation.

Une bande de cambrioleurs ?

L'enquête a permis de remonter jusqu'à un groupe d'hommes soupçonnés d'autres délits, notamment un vol d'utilitaire dans des locaux municipaux de Bourg-lès-Valence et le vol d'un coffre-fort à la fourrière animalière de Valence. Tous sont proches, amis ou membres de la même famille. Ils ont entre 20 et 48 ans. 80 gendarmes se sont déployés lundi pour les interpeller simultanément à leurs domiciles dans des communes du grand Valence.

Soirée arrosée

Les suspects ont en partie reconnu les dégâts avec les tracteurs, expliquant qu'ils avaient passé une soirée très alcoolisée ce soir-là et qu'ensuite, ils avaient "fait les cons". Tous les six seront jugés devant le tribunal correctionnel le 20 août prochain. En attendant, le meneur présumé a été écroué.