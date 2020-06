Un accident d'ULM s'est produit ce mardi matin à l'altiport de La Motte-Chalancon dans la Drôme. Il y a eu un problème au moment de l'atterrissage, les deux personnes à bord ont fini leur course dans les arbres.

Drôme : ils perdent le contrôle de leur ULM et atterrissent dans les arbres

Le trajet à bord du petit avion s'était jusqu'ici bien passé pour le pilote et sa passagère... Mais au moment d'atterrir à l'altiport de La Motte-Chalancon (Drôme), impossible de garder le contrôle de l'ULM et de se poser sur la piste. Le pilote a fini sa course dans les arbres. Heureusement, les deux victimes ne sont que légèrement blessées. Les pompiers les ont transportées à l'hôpital de Die par prudence.

L'avion était parti de Tallard dans les Hautes-Alpes. Ce mardi après-midi, les démineurs étaient toujours sur place pour tenter de désamorcer le système de mise à feu du parachute. En tout, 14 pompiers ont été mobilisés.