Drôme : ils prennent du chanvre pour du cannabis, 300.000 euros de CBD volés

Vaste coup de filet pour les gendarmes de la brigade de recherche de Crest ! Ce mardi 17 novembre 2022, ils parviennent à interpeller sept individus âgés de 16 à 24 ans. L'affaire dure depuis plus d'un an. Début octobre 2021, un producteur de CBD (molécule non-psychoactive tirée du cannabis) d'Etoile-sur-Rhône est victime d'un vol sur son exploitation. Le lendemain les malfaiteurs reviennent. Comme la veille, ils arrachent les plantes, placent le butin dans des sacs et prennent la fuite. Le surlendemain, les voleurs récidivent.

ⓘ Publicité

Le producteur finit même par prendre les malfaiteurs en flagrant délit. Ces derniers le menacent avec des armes blanches. Le préjudicie du vol est estimé à 300.000 euros. Un an plus tard, les gendarmes parviennent à les identifier. Ils sont originaires du département de la Drôme, du Vaucluse et de l'Hérault. 130 gendarmes ont été mobilisés pour interpeller ces sept individus.

Ce jeudi 17 novembre, ils ont été présenté au Parquet de Valence. Une information judiciaire a été ouverte. Trois d'entre eux ont été placés en détention provisoire et quatre sont sous contrôle judiciaire.