Drôme : ils volent 300 batteries SNCF et d’antennes-relais en moins de cinq mois

Deux Drômois âgés de 22 et 44 ans comparaîtront devant le tribunal correctionnel de Valence le 24 avril 2023 pour le vol de trois cents batteries appartenant à la SNCF et à des opérateurs téléphoniques. Depuis novembre 2022, les deux hommes ont volé des centaines de batteries sur 48 sites différents de la Drôme. Les faits se sont déroulés dans des lieux isolés et à l'abri des regards, à la Roche-sur-Grane, Saillans, Chabeuil, Upie ou encore aux Tourettes dans des locaux de la SNCF ou dans des relais de télécommunication.

ⓘ Publicité

Ces batteries de 40 kg chacune servent de secours aux TGV et au réseau de téléphonie en cas de coupure d'électricité et peuvent permettre d'alimenter des panneaux photovoltaïques ou des panneaux solaires de véhicules aménagés. Ici les batteries volées ont été revendues à une société de récupération de métaux de la région. Le préjudice est estimé à plus de 108 000 euros.

Une enquête préliminaire a alors été ouverte auprès du parquet de Valence et a été confiée aux gendarmes de la brigade recherches de Crest. Une opération judiciaire est déclenchée le 14 mars 2023 et conduit à l'interpellation des deux hommes. Vingt-deux batteries, de l'argent et des armes ont été saisies. Les deux Drômois ont été placés en détention provisoire.