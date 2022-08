Drôme : le point 24h après le début de l'incendie en cours à proximité de la Dent de Die

L'incendie dans le massif du Diois à 1000 mètres d'altitude au nord-est du village de Romeyer dans la Drôme n'est toujours pas fixé ce samedi soir 06 août . Les pompiers vont poursuivre leur lutte contre les flammes cette nuit et s'attendent à un combat de plusieurs jours alors que le feu a déjà parcouru 30 hectares.

Mais le sinistre progresse très lentement. En fin d'après-midi trois canadairs ont effectué 21 largages sur une zone jusqu'alors sous contrôle.

La soixantaine de pompiers sur place doit composer avec un fort et inattendu vent du nord qui attise les flammes. De plus, le secteur reste inaccessible pour les véhicules des pompiers. Les premières pistes praticables sont à environ 800 mètres du feu. Plus de 1500 mètres de tuyaux ont été déployés. Ce qui rend par-dessus tout la tâche si difficile, c'est le très fort dénivelé sur lequel doivent progresser les pompiers.

Depuis le début de l'après-midi, il n'y avait plus qu'un seul hélicoptère bombardier d'eau sur site - celui de la Drôme - contre trois ce samedi matin. Son intervention a tout de même permis d'éviter une extension trop rapide de l'incendie.

Aucune habitation n'est menacée par les flammes. Aucun pompier n'est blessé.