Drôme : indemne après une chute de 100 mètres dans un ravin

Un touriste hollandais a dégringolé sur une centaine de mètres dans un pierrier du cirque d'Archiane, dans le Diois, ce vendredi après-midi. Les secours l'ont retrouvé près de 3 heures après, sain et sauf.

"Il revient de loin !" selon le commandant Dominique Lemblé du GMSP de la Drôme, qui a participé aux recherches. Un jeune Hollandais de 23 ans a fait une chute dans un pierrier du cirque d'Archiane ce vendredi après-midi, sur la commune de Treschenu-Creyers. Alors que lui et son groupe randonnaient sur un chemin escarpé, son père l'a vu brutalement chuter et glisser le long d'un ravin, puis disparaître une centaine de mètres plus bas derrière les roches et la végétation.

Comme il n'y a pas de réseau à cette altitude (environ 1 000 mètres), son père a dû redescendre au village pour prévenir les secours. Le Groupe montagne des sapeurs-pompiers de la Drôme , et notamment un hélicoptère de la Sécurité civile de l'Isère ont été mobilisés. Ils ont fini par retrouver le jeune homme, près de 3 heures après sa chute, totalement indemne, en bas du ravin, et l'ont hélitreuillé jusqu'au village.