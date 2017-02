Drôme : inquiétude à Clérieux après la séquestration de deux personnes âgées

Après la séquestration de deux personnes âgées dans leur maison de Clérieux, un sentiment d'insécurité se répand dans le village drômois. Les riverains espèrent que les braqueurs seront vite interpellés.

Deux heures de calvaire. Vers trois heures du matin dans la nuit de jeudi à vendredi, quatre braqueurs armés se sont introduits dans un ancien restaurant de Clérieux, près de Romans-sur-Isère. Ils ont séquestré les deux habitants de cette maison, la restauratrice retraitée de 80 ans et l'un de ses proches. Les cambrioleurs ont pris la fuite.

D'après le maire, Fabrice Larue, ce n'est pas le premier cambriolage dans ce village de 2 000 habitants. Mais "c'est la première fois qu'il y a de telles menaces avec séquestration". Les braqueurs ont en effet frappé leurs deux victimes pour qu'elles leur donnent leurs biens de valeurs. Après avoir fouillé toute la maison, ils sont partis avec un peu d'argent et deux téléviseurs.

On s'interroge, avec un sentiment d'insécurité et de dégoût. Pourquoi ici ? Pourquoi agresser deux personnes âgées chez elles en pleine nuit, alors qu'elles n'ont pas plus de signes extérieurs de richesse que tout un chacun ?" - Fabrice Larue, maire de Clérieux.