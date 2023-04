Drôme : intervention des pompiers en cours pour sauver un cheval tombé dans une fosse à Montmiral

C'est une intervention peu courante que sont en train de réaliser les pompiers de la Drôme. Depuis 17h30 ce samedi 8 avril à Montmiral, ils tentent de sortir un cheval d'au moins 600 kilos et d'un mètre soixante-quinze au garrot, tombé dans une fosse d'environ deux mètres de profondeur à l'intérieur d'un vieux hangar agricole. Des pompiers spécialistes du sauvetage animalier sont venus d'Annonay avec notamment le matériel de levage adéquat capable de soulever des masses de deux tonnes grâce à de larges sangles. L'animal est stressé mais semble aller bien. Les propriétaires et un vétérinaire sont également présents pour prendre soin du cheval et tenter de le détendre. L'opération doit au moins durer deux heures.

