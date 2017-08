Drôme / Isère : deux morts et trois blessés dans un accident de la route à Hostun

La voiture de cinq Isérois a percuté un arbre sur le bord de la départementale 532 à Hostun (Drôme) vers 3h ce lundi matin.

La voiture est rentrée dans un arbre vers 3 h du matin à Hostun, sur la départementale 532, dans une ligne droite.

A l'avant, le conducteur et le passager de 28 ans sont morts. L’un habitait Grenoble, l’autre Le Touvet (Isère).

A l'arrière, une jeune fille de 15 ans, originaire de l’Alpes d’Huez, et une autre d'une vingtaine d'années sont grièvement blessées. Elles ont été hospitalisées à Grenoble et Valence. Leur pronostic vital est engagé. Un autre jeune homme de 19 ans est lui plus légèrement blessé, il est soigné à Romans. Lui aussi est Isérois, originaire de Fontaine.

Les causes de l’accident ne sont pas encore déterminées. Le conducteur s'est-il endormi? A t-il perdu le contrôle de son véhicule pour une raison extérieure? Roulait-il sous l'emprise de l'alcool? L’enquête est confiée à la gendarmerie de Bourg de Péage.