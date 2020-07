Drôme : jusqu'à 4 ans de prison pour des trafiquants de drogue

Ils utilisaient une ancienne discothèque d'Étoile-sur-Rhône comme lieu de culture du cannabis. Huit prévenus étaient jugés depuis lundi par le tribunal correctionnel de Valence, soupçonnés d'être impliqués à des degrés divers dans ce vaste trafic. Il avait été démantelé en juillet 2018, lors d'une opération impliquant 350 gendarmes et policiers.

4 ans de prison pour la tête de réseau

En perquisitionnant les locaux de l'ancienne boîte de nuit "La Villa", les militaires avaient retrouvé environ 450 pieds de cannabis et tout le matériel nécessaire pour faire pousser de la drogue. Une installation qui aurait rapporté plus de 2 millions d'euros entre septembre 2017 et l'été 2018.

Lors de ce coup de filet, les gendarmes avaient aussi saisi d'importantes sommes d’argent, de l'ordre de 50 000 euros, des bijoux mais aussi des armes. 25 personnes avaient été interpellées et 6 avaient été envoyées en prison, dont l'homme soupçonné d'être la tête de réseau.

Ce Valentinois a finalement été condamné 4 ans de prison ce mercredi, après trois jours de procès devant le tribunal correctionnel de Valence. Cinq autres prévenus ont eux aussi été condamnés pour trafic de stupéfiants, avec des peines allant de 1 à 4 ans de prison. Ils sont aussi interdits de séjour dans la Drôme pendant une durée de 5 ans.

Un des prévenus a été relaxé, et une jeune valentinoise de 23 ans a été condamnée à 90 jours amende, pour avoir servi d'intermédiaire dans le transfert de sommes d'argent.