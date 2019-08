Drôme : l'adolescent disparu retrouvé sain et sauf à Lamastre

Lamastre, France

Grosse frayeur et soulagement pour les parents du jeune drômois porté disparu. Dans la nuit de mercredi à jeudi Jordan, 16 ans, quitte le domicile familial de la Roche-de-Glun (Drôme) sans laisser de traces. Il a finalement été retrouvé ce jeudi en fin d'après-midi dans la commune de Lamastre, soit à près d'une heure de route de son point de départ.

C'est l'appel à témoins lancé par les gendarmes de Romans qui leur a permis de localiser le jeune homme. Quelques éléments de description sur son physique et ses vêtements qui ont à un habitant de Lamastre de le reconnaître et d'appeler les autorités. Un hélicoptère et une équipe cynophile étaient mobilisés lors des recherches qui ont duré toute la journée. On ne sait pas pourquoi ni comment l'adolescent a quitté son domicile...et parcouru une telle distance.