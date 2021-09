Drôme : l'auteur de la gifle à Emmanuel Macron "ne regrette pas" son geste

Après une sortie de prison anticipée et discrète tôt ce samedi matin, l'auteur de la gifle au président de la République, le 8 juin à Tain-l'Hermitage, a tout de suite rejoint son comité de soutien sur le Champ de Mars à Valence. C'est là que Damien Tarel s'est exprimé au micro de France Bleu Drôme Ardèche : "Ce comité de soutien à la sortie me touche. Il va me falloir un peu de temps pour réaliser, je suis encore un peu perdu, je viens de sortir de prison et il y a beaucoup de monde. En même temps, je me sens bien, je n'ai pas de traumatisme particulier."

Si je devais remonter le temps, je referais le même geste. Je n'ai aucun regret" dit Damien Tarel

Au centre pénitentiaire de Valence où il a purgé une peine de trois mois, ce Drômois de 28 ans dit avoir reçu beaucoup de lettres de soutien : "J'en ai reçu plusieurs centaines. La plupart du temps pour me remercier. J'ai été surpris que les gens comprennent autant le sens politique de mon geste. Ce n'était pas qu'une violence."

Aujourd'hui, il compte reprendre une vie la plus normale possible et "reprendre ses études" en gestion de projet évènementiel. "Je n'ai pas la prétention d'incarner quelque chose, c'est plus mon geste. Ça aurait pu être n'importe qui d'autre mais c'était moi ce jour-là. J'ai un peu perdu pied, mais mieux vaut perdre pied momentanément que se trahir soi même, Aujourd'hui, je ne recroiserai jamais Emmanuel Macron. Mais si je devais remonter le temps, je referai le même geste. Je n'ai aucun regret", a-t-il déclaré.