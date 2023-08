Drôme : l'autoroute A7 coupée au niveau de Saint-Paul-Trois-Châteaux après un accident

Un accident impliquant trois véhicules et une dizaine de personnes s’est produit ce samedi 26 août vers 05h00 sur l’autoroute A7 entre les échangeurs de Montélimar sud et Bollène en direction de Marseille. Les véhicules accidentés sont immobilisés sur l’ensemble des voies de circulation. Un camion s'est mis en travers de la route pour protéger l'accident. Cet événement entraîne une coupure de l’autoroute A7 dans le sens nord-sud. On ne sait pas encore s'il y a des blessés mais des renforts vont être envoyés sur place. L'heure de réouverture des voies est inconnue.

