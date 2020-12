Drôme : l'habitante de Beaumont-lès-Valence disparue retrouvée vivante

C'est vers 7h et demi ce mercredi matin que la septuagénaire disparue depuis mardi après-midi a été retrouvée saine et sauve mais en état d'hypothermie avancée dans un ruisseau à environ 200 m de chez elle. Elle a été hospitalisée à Valence.

L'habitante de Beaumont-lès-Valence disparue depuis mardi après midi a été retrouvée saine et sauve vers 7h et demi ce mercredi matin tout près de chez elle, dans un ruisseau. C'est une personne qui travaille à proximité qui a découvert Marie-Claude, 74 ans , en état d'hypothermie avancée. La septuagénaire a été hospitalisée. Elle a passé la nuit dehors mais on ne sait pas encore ce qui lui est arrivé, elle n'a pas pu être entendue ce mercredi matin par les secouristes. Elle était partie vers 13h30 ce mardi pour faire un tour de vélo électrique, vélo qui n'a pas été retrouvé.