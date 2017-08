Drôme : l'hippopotame Jumbo est-il bien traité dans le cirque Muller ?

L'association One Voice demande le retrait de l'hippopotame Jumbo du cirque drômois Muller. Elle conteste l'autorisation préfectorale délivrée au cirque par le préfet de la Drôme. Le tribunal administratif de Grenoble devait se prononcer ce jeudi mais l'audience a été renvoyée au 28 août.

L'hippopotame Jumbo d'une trentaine d'années appartient au cirque Muller, rattaché à la commune de Bourg-de-Péage. L'association One Voice dénonce des conditions de vie déplorables pour cet animal qui fait trois tonnes.

One Voice dénonce de mauvaises conditions de vie

L'hippopotame Jumbo du cirque drômois Muller. - Franck Muller

"Ce n'est pas la place de cet hippopotame de vivre enfermé 23h30 sur 24h dans un camion, dans l'obscurité, loin de l'eau" explique Murielle Arnal, la présidente de l'association de défense des animaux One Voice. "Un hippopotame doit vivre en famille, dans l'eau alors que là il est tout seul et ça fait trente ans que ça dure donc nous nous battons pour qu'il finisse sa vie dans un sanctuaire".

"On espère que la France sera le 21ème pays d'Europe à interdire les animaux dans les cirques !"

One Voice conteste donc l'autorisation délivrée par le préfet de la Drôme qui permet au cirque Muller de présenter cet hippopotame au public. Le tribunal administratif de Grenoble devait se prononcer, ce jeudi, mais l'audience a été renvoyée au 28 août prochain.

Franck Muller compte porter plainte pour diffamation

L'hippopotame Jumbo dans une des piscines que le cirque Muller dit mettre en place pour lui. © Radio France - Franck Muller

Le directeur du cirque, Franck Muller, assure son hippopotame Jumbo est très bien traité. "Jumbo a deux piscines, il a accès à l'eau 24h/24, il mange beaucoup de foin, de fruits et légumes et il est heureux avec nous" insiste Franck Muller. "Cette association One Voice dit des mensonges et je compte bien porter plainte pour diffamation". Le cirque Muller compte aujourd'hui une trentaine de personnes et une cinquantaine d'animaux.

"Nous avons des contrôles inopinés des services vétérinaires et de la préfecture et ils n'ont jamais dit que les conditions de vie de notre hippopotame étaient mauvaises".

"Ces associations font du lobbying pour que les animaux soient interdits des cirques traditionnels comme le nôtre et ce serait signer notre arrêt de mort" explique Franck Muller qui a envoyé une lettre, à travers un collectif de cirques, au Président de la République Emmanuel Macron pour lui expliquer ses inquiétudes.

Franck Muller, le directeur du cirque Muller créé en 1890, sera présent à l'audience le 28 août prochain au tribunal administratif de Grenoble