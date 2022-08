Drôme : L'incendie de Romeyer en perte de vitesse ?

Une lueur d'espoir à Romeyer dans le Diois. Si l'incendie qui a détruit prés de 290 hectares n'est toujours pas fixé, au moins il n'a quasiment pas évolué ce mercredi. "Il faut évidemment rester prudent" tempère le lieutenant-colonel Nicolas Ribes, chef des opérations sur place, mais le travail des 300 pompiers mobilisés depuis plusieurs jours semble porter ses fruits : "Il y a des pistes qui ont été réalisées par des moyens lourds, on a maintenant des parois rocheuses qui nous empêchent d'aller plus loin, d'où une autre action opérationnelle qui consiste à mettre du matériel et des hommes héliportés à la cime". L'adjudant-chef Guillaume Baudoin, venu des Bouches-du-Rhône, fait partie de ce détachement d'intervention déposé en hélicoptère en haut de la montagne : "On fait soit du noyage avec des moyens hydrauliques, soit une coupure de combustible avec des tronçonneuses, des râteaux...C'est un travail colossal, c'est pour ça qu'on est au moins 20, il faut se relayer très souvent, le chantier est très technique. Les premiers jours ont été très très difficiles". Sur les 3 flancs de l'incendie, un seul est maitrisé, le long de la départementale 742 mais par mesure de précaution la route reste fermée.