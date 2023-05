Drôme : la caisse du parc animalier Mille et une cornes volée

Entre déception et colère, voilà le ressenti des propriétaires du parc animalier Milles et une Cornes de Charmes-sur-l'Herbasse après le cambriolage qui s'est produit ce vendredi 5 mai 2023 dans l'après-midi. Alors que les gérants du parc sont occupés à louer une roulotte à un vacancier, deux individus ont profité de cette absence pour subtiliser la caisse du parc animalier. À l'intérieur il y avait entre 3 000 et 3 500 euros.

Au moment des faits, selon les gérants du parc, une cliente a vu un couple qui vagabondait autour du parc. Le propriétaire s'est immédiatement rendu dans sa maison où se trouvait la caisse. Lorsqu'il est arrivé le contenu de la caisse avait disparu, et la porte d'entrée avait été fracturée.

Cet argent devait servir à acheter du foin pour nourrir les 160 bêtes du parc pour les trois prochains mois. Depuis le couple de propriétaires a lancé une cagnotte en ligne , il est possible de faire un don.

Les gérants ont déposé plainte à la gendarmerie.