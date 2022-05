Drôme : la colère du maire de Saint-Rambert d'Albon face aux multiples nuits de violences

Voitures et poubelles incendiées, gendarmes insultés et pompiers caillassés, depuis quatre nuits, Saint-Rambert-d'Albon dans le nord Drôme est en proie à des violences urbaines. Incompréhensible pour le maire de la commune Gérard Oriol, qui compte bien réagir.

Dans le nord Drôme, la commune de Saint-Rambert d'Albon est en proie à des violences urbaines à répétition qui visent les habitants mais aussi les gendarmes et les pompiers. Depuis quatre nuits, des voitures sont incendiées sur la commune, les pompiers et les gendarmes sont insultés, caillassés et tombent dans des guets-apens. "Ils ne sont que quatre ou cinq jeunes à mettre le désordre" explique Gérard Oriol le maire de Saint-Rambert pour qui la cause de ces violences reste un mystère. En voie d'identification grâce aux caméras de surveillance, le maire dépité souhaite rencontrer cette semaine ces jeunes "qui ont entre 15 et 18 ans" pour tenter de résoudre rapidement ce problème, "je compte aussi parler à leurs parents. Que font-ils dans la rue à 23h00 ? "

La colère du maire de Saint-Rambert d'Albon face aux multiples nuits de violences Copier

"Tout le monde est en colère"

"Que ce soit les gendarmes, les policiers municipaux, les pompiers ou la municipalité, tout le monde est en colère", affirme Gérard Oriol. "Si ça continue et si cela est possible, nous imposerons un couvre-feu. On n'a jamais vu ça ici, peut-être qu'ils s'inspirent des violences en région parisienne", suppose l'édile. "Les Rambertois n'ont pas à subir ces violences, ça suffit". La commune a déposé plainte contre la destruction des infrastructures publiques.