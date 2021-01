Drôme : la Cour d'Appel de Grenoble confirme la condamnation de Patrick Labaune

La peine prononcée par la Cour d'Appel de Grenoble ce lundi en début d'après-midi correspond à celle rendue en première instance en novembre 2018. Patrick Labaune écope de deux ans de prison avec sursis et se voit interdit de droits civiques, et donc de se présenter à une quelconque élection, pendant 5 ans.

Les faits remontent à 2015. Patrick Labaune, Les Républicains, élu à la tête du Département de la Drôme, veut se séparer d'une partie de l'équipe de son prédécesseur socialiste, de ceux qui occupent un poste stratégique. Il signe un protocole d'accord avec le directeur général des services, qui continue à être payé par la collectivité 14 mois, en contrepartie de quoi il ne conteste pas son licenciement. C'est ce qui est considéré comme du détournement de fonds publics.

Patrick Labaune soutient depuis le début avoir suivi les conseils du cabinet juridique du Département : "pour moi c'était sécurisé, j'ai suivi ses conclusions. J'ai suivi la légalité et je suis condamné" regrette Patrick Labaune qui juge la "peine lourde". Il poursuit : "j'ai bien senti qu'on n'était plus dans le droit. On était dans la délectation des juges. On sentait bien le one man show du procureur qui disait "Labaune quatre fois député, président du département", on sentait bien que c'était un règlement de compte politique. Je ne suis pas le premier, je ne serai pas le dernier non plus."

Patrick Labaune est toujours conseiller départemental aujourd'hui. Il n'est pas tenu de démissionner s'il se pourvoit en Cassation. Cela suspendrait la peine, dont l'interdiction de droits civiques. "Je dois en parler avec mon avocat" indique l'élu. Il travaille aussi à une action en justice contre le cabinet juridique du Département qui l'a conseillé à l'époque.