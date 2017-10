Drôme : disparition inquiétante d'un homme de 54 ans

Un homme de 54 ans a disparu vendredi dernier de Suze, près de Crest. Il présente des troubles psychologiques.

Eric a disparu de son domicile de Suze, à côté de Crest vendredi 27 octobre. Il mesure 1,68m, les yeux verts, de corpulence mince et les cheveux poivre et sel coupés très courts. Il n'a plus donné de nouvelles à ses proches depuis vendredi. Il a quitté son domicile sans emporter d'effet personnel.Sa voiture est toujours garé chez lui. Il portait au moment de sa disparition des vêtements de couleur kaki.

Appel à témoin

Si vous avez des renseignements ou que vous pensez avoir vu cette personne, vous pouvez contacter les gendarmes de Crest au 04.75.25.00.59 ou bien joindre la police en composant le 17.