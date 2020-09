Drôme : la fête forraine de Saint-Paul-Trois-Chateaux écourtée après une bagarre

Samedi soir, plusieurs jeunes de Saint-Paul-Trois-Châteaux, Bollène et Pierrelatte en sont venus aux mains entre les manèges de la fête foraine. Le maire a décidé d'écourter l'animation pour que ça ne se reproduise pas.

Il a fallu plus d'une heure pour que le calme revienne après la bagarre. Photo d'illustration.

Pas de fête foraine ce lundi à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Le maire Jean-Michel Catelinois a décidé de clôturer l'événement ce dimanche soir à 20 h en accord avec les forains.

Samedi soir, vers 23 h, des jeunes de la commune et d'autres venant de Pierrelatte et Bollène en sont venus aux mains. Les raisons de la bagarre sont inconnues pour l'instant. Les différents groupes se sont peut-être donnés rendez-vous via les réseaux sociaux pour en découdre. Il y a peut-être eu un regard mal placé ou des paroles déplacées.

L'affrontement a provoqué un mouvement de foule et les gendarmes présents sur le site ont appelés des renforts pour rétablir l'ordre. Une vingtaine de militaires sont intervenus.

Un jeune de 16 ans, qui avait caillassé une voiture des gendarmes, a été interpellé et placé en garde à vue. Il doit être présenté ce lundi au parquet de la Drôme.