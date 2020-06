Drôme : la gendarmerie lance un appel à témoins pour retrouver un habitant de Saint-Donat-sur-l'Herbasse

Ce Drômois de 59 ans a quitté son domicile mardi et sa famille n'a plus de nouvelles depuis. Les gendarmes ont donc lancé un appel à témoins, car cette disparition est jugée inquiétante. Philippe Michel est parti de chez lui au volant de sa voiture, une Opel Moka grise.

Les gendarmes de la Drôme sont à la recherche d'un habitant de Saint-Donat-sur-l'Herbasse. Ils ont lancé un appel à témoins après la disparition inquiétante de Philippe Michel, 59 ans. Il est parti de chez lui mardi au volant de sa voiture, une Opel Moka de couleur gris foncé immatriculé DM-529-BJ.

Il a été vu pour la dernière fois chez lui mardi matin peu après 8 heures. Lorsque sa femme est rentrée au domicile familial, l'homme n'était plus là.

Philippe Michel mesure 1m70 et pèse 57 kilos. Il est chauve et a les yeux bleus et pourrait être habillé avec un tee-shirt noir, un jean bleu et des baskets noires de la marque le Coq Sportif. Il porte aussi une alliance en or à l’annulaire gauche.

Si vous pensez l'avoir vu, vous pouvez contacter le 17.