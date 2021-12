Drôme : la jeune fille disparue à Montségur-sur-Lauzon a été retrouvée morte

La jeune femme de 19 ans, fragile, partie de chez elle vendredi matin à 6h, a été retrouvée sans vie ce samedi vers 11h30 en lisière de forêt entre Montségur-sur-Lauzon et la Baume-de-Transit. Elle aurait mis fin à ses jours.

La jeune femme de 19 ans recherchée depuis vendredi matin par les gendarmes, les pompiers et des membres de son club de VTT et de triathlon, a été retrouvée morte ce samedi matin vers 11h30 en lisière de forêt entre les communes de la Baume-de-Transit et Montségur-sur-Lauzon. Sophie Rivaux aurait mis fin à ses jours. Une enquête est menée par la brigade de gendarmerie de Saint-Paul-Trois-Châteaux pour déterminer les circonstances exactes de la mort.

Une soixantaine de personnes, gendarmes, pompiers et bénévoles ont participé aux recherches pendant deux jours, avec l'aide d'un hélicoptère et deux équipes cynophiles. C'est donc en fin de matinée ce samedi que la terrible découverte a été effectuée par une des équipes de recherche.