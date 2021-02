Drôme : la JIRS de Lyon s'est saisie des deux règlements de comptes dans l'Agglo de Valence

La police judiciaire de Valence poursuit ses investigations après les deux règlements de comptes qui ont coûté la vie à deux frères ce dimanche et lundi soir à Bourg-lès-Valence et Valence. Ce mardi la juridiction interrégionale spécialisée de Lyon s'est saisie de ces affaires.

C'est la juridiction interrégionale spécialisée de Lyon qui s'occupe du crime organisé qui dirige désormais les deux règlements de comptes qui se sont déroulés en moins de 36h à Bourg-lès-Valence et à Valence. Les deux faits sont très liés, les victimes sont deux frères, le plus jeune abattu ce dimanche au volant de sa voiture dans une rue d'un quartier résidentiel de Bourg-lès-Valence, le second âgé de 37 ans au volant de sa voiture ce lundi soir sur le parking d'un hôtel derrière le centre commercial de Valence 2. Deux hommes déjà très connus pour des affaires de trafic de drogue.

Une Citroen C4 retrouvée brûlée à une vingtaine de kilomètres

Selon certains témoins du second règlement de compte lundi soir, l'homme qui a tiré s'est enfui au volant d'une C4 et c'est justement une C4 qui a été retrouvée incendiée une heure plus tard à Rochefort Samson. L'incendie permet d'effacer toute trace et empreinte, or cette voture avait été volée dans le sud de la Drôme au début du mois. Aucun lien officiel n'est confirmé pour l'instant mais la coincidence est très troublante.