Drôme : la justice autorise Nonotte la laie à rester vivre à Saint-Restitut

Fin heureuse des démêlés de la laie Nonotte avec la justice française. Cette femelle sanglier de onze ans bientôt, peut continuer à vivre dans le sud drome chez sa propriétaire Marie-Christine Gallopin. Cette habitante de Saint-Restitut savoure la décision de la cour d'appel de Genoble rendue ce lundi. Ce sont plus de deux ans de bataille judiciaire qui s’achèvent puisqu'en juillet 2019 le tribunal de Valence avait prononcé la confiscation de Nonotte.

Une décision que la propriétaire n'a pas admis, voilà pourquoi elle a fait appel. A l'origine, Marie-Christine Gallopin avait effectué toutes les démarches nécessaires pour devenir légalement la propriétaire de Nonnote et de son frère. Deux sangliers qui étaient menacés d'euthanasie après la fermeture, sans aucun repreneur, de leur élevage en 2013.

Mais la justice reprochait à Marie-Christine Gallopin d'avoir voulu créer un élevage, la cour d'appel vient donc de dire le contraire. Avec un sourire dans la voix Marie-Christine assure : " comme elle n’était pas au courant Nonotte ne verra pas la différence, c'est plutôt moi qui suis beaucoup plus tranquille de ne plus penser au devenir de Nonotte et son frère."