Drôme : la police augmente ses opérations de contrôle du pass sanitaire pour les fêtes de fin d'année

Avec les fêtes de fin d'année, et alors que la Drôme est le département de France où le virus circule le plus, la Préfecture multiplie les contrôles du pass sanitaire par la police. France Bleu a suivi les forces de l'ordre lors d'un contrôle.

"Bonjour ! On vient contrôler le pass sanitaire de votre clientèle, et vérifier que vous scannez bien les pass de vos clients !" annonce l'un des policiers en charge de l'opération de contrôle qui s'est tenue ce jeudi dans le centre-ville de Valence.

Le restaurateur sort son téléphone, pour présenter aux policiers les données relevées par l'application qui lui permet de scanner les pass sanitaires de ses clients : "Vous avez un contrôle régulier, c'est très bien !" Tout va bien pour Pierre, gérant du Flaveurs, dans le centre ancien, il est en règle : "On s'adapte aux mesures, et puis _les clients se prêtent au jeu_, ils présentent le pass spontanément même, c'est rentré dans les mœurs, maintenant."

Contrôle des restaurateurs mais aussi des clients

Les policiers contrôlent également les clients : ils vérifient notamment leur identité, pour être sûrs qu'ils n'utilisent pas un faux pass, ce que les restaurateurs ne sont pas habilités à faire. "Bon, on a déjà été contrôlés à l'entrée du restaurant, mais c'est vrai que la carte d'identité n'avait pas été vérifiée", reconnaît une cliente, surprise de la visite de la police.

Visite de la police dans différents restaurants du centre-ville de Valence © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

"L'objectif c'est de rassurer les restaurateurs pour leur dire qu'on est là en appui pour eux, au cas où ils auraient des clients récalcitrants. Mais finalement, ce qu'ils nous disent c'est que tout se passe plutôt bien", constate Elodie Degiovanni, la Préfète de la Drôme, venue accompagner les policiers sur leur tournée ce jeudi. "_Sur la douzaine de restaurants contrôlés, ce jeudi à Valence, seul un client n'avait pas de pass_. Il a été verbalisé et devra payer 135 euros d'amende", explique la Préfète. Le restaurateur, qui assure quant à lui l'avoir contrôlé, s'en sort avec un simple rapport.

Plus de 1 000 établissements contrôlés depuis début août

Les contrôles du pass sanitaire se déroulent tous les jours dans la Drôme, depuis début août 2021. Au total, 1 014 établissements ont été contrôlés, à Valence, Romans-sur-Isère et Montélimar. Cela correspond à plus de 4 000 clients, parmi eux, 160 personnes ont été verbalisées, parce qu'ils n'avaient pas de pass, ou avaient pris celui de quelqu'un d'autre. Pour rappel, l'amende initiale est de 135 euros, mais elle monte à 1 500 euros en cas de récidive.

Du côté des propriétaires de bars, cafés, ou restaurants, 16 établissements où le gérant ne contrôle par le pass ont été signalés. L'un d'entre eux a été mis en demeure, c'est à dire fermé pour une courte durée. Et la préfète de la Drôme a d'ores et déjà signé la fermeture administrative d'un établissement. Le gérant refusait de se plier aux règles. Avec les fêtes de fin d'année, les contrôles se multiplient. La Préfète prévient : une vigilance particulière sera portée lors des réveillons de Noël et du Nouvel an.