Drôme : la police nationale multiplie les contrôles anti-rodéo à Romans-sur-Isère

A Romans-sur-Isère (Drôme), les contrôles anti-rodéo sont renforcés cet été. L'objectif, faire de la prévention mais aussi verbaliser. Cette pratique dangereuse et bruyante est un délit passible d'un an de prison et de 15.000 euros d'amende.

C'est un fléau et particulièrement l'été : le rodéo urbain. Cette pratique qui consiste à faire des acrobaties à scooter ou à moto, aussi dangereuse qu'insupportable à cause des nuisances sonores. Dans le cadre d'une vaste opération nationale, les policiers de Romans-sur-Isère effectuent des contrôles anti-rodéo toutes les semaines depuis début juillet. Ce lundi après-midi, six fonctionnaires ont été mobilisés au niveau du carrefour de l'Europe. "C'est surtout en soirée et pendant la nuit que les jeunes font du rodéo mais on ne se met pas toujours au même endroit ni à la même heure sinon ça ne sert à rien ce qu'on fait", explique l'un des agents.

L'objectif de cette opération nationale, être visible, faire de la prévention mais aussi verbaliser. Le rodéo urbain est considéré comme un délit, la peine encourue est d’un an de prison et de 15.000 euros d’amende. La peine augmente si les rodéos sont commis en réunion. A Romans c'est surtout dans le quartier de la Monnaie que des jeunes sont interpellés, mais beaucoup moins depuis un mois assure ce brigadier : " Globalement au niveau de la sécurité routière en ce moment c'est assez calme dans le quartier."

Une amélioration probablement en partie liée aux contrôles réguliers menés depuis le début de l'été selon les fonctionnaires. Aucune infraction n'a été constaté lors de cette opération.