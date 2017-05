Drôme : la violente agression homophobe de Nyons devant le tribunal

Un seul des trois jeunes soupçonnés d’avoir agressé sauvagement un habitant de Valréas en raison de son orientation sexuelle comparaissait ce jeudi. Les deux autres sont mineurs. Les faits se sont déroulés au stade de Nyons dans la nuit du 24 au 25 février dernier.

L’affaire des trois jeunes Nyonsais qui ont tendu un guet-apens à un homosexuel était devant le tribunal de Valence ce jeudi. Mais un seul des trois auteurs comparaissait. Il est le seul majeur. Les deux autres âgés de 15 ans seront jugés plus tard devant le tribunal pour enfants. La victime, un habitant de Valréas âgé de 51 ans, a été rouée de coups à cause de son orientation sexuelle.

Il nie les coups

Coups de pied, coups de poing et même des coups portés avec des barres de fer. La victime a eu 4 côtes cassées, 10 jours d'hôpital et 45 jours d'ITT. Hier, le jeune garçon de 18 ans a nié avoir porté des coups. Il a également nié le caractère homophobe de cette agression. Les deux autres lui auraient dit que la victime était un pervers pédophile. Le procureur a requis trois ans de prison dont un an ferme contre ce Nyonsais. Le tribunal rendra son jugement le 11 juillet prochain