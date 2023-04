Drôme : la voiture d'Eric Foray et des restes humains retrouvés

C'est bien la voiture d'Eric Foray, un Suzuki Grand Vitara couleur or immatriculé EA-858-RS, que les enquêteurs viennent de retrouver. Lundi 3 avril, des recherches opérationnelles "ont permis la découverte d'un véhicule fortement accidenté, qui a été identifié comme celui conduit par Eric Foray au moment de sa disparition" indique le procureur de la République de Valence. Eric Foray a disparu depuis le 16 septembre 2016, date à laquelle il a été vu pour la dernière fois en train de faire des courses dans un magasin de la commune de Chatuzange le Goubet.

ⓘ Publicité

Des restes humains à proximité

Le communiqué du parquet de Valence ajoute qu'à proximité du véhicule ont été retrouvés "des restes humains et divers effets" sans plus de détails. Pas de précision non plus sur la localisation de cette découverte, si ce n'est que les recherches ont été menées "dans un contexte montagneux particulièrement difficile d'accès". En août 2022, le crâne du disparu a été retrouvé à Barbières, sur les contreforts du Vercors, lors de travaux de bûcheronnage.

"Des expertises techniques sont d'ores et déjà prévues", complète le communiqué, "l'enquête va se poursuivre sans qu'aucune hypothèse, criminelle ou accidentelle, ne soit écartée".