Drôme : lavande et forêt partent en fumée à cause d'une voiture

Heureusement qu'il n'y avait pas vent. Un pot d'échappement d'une voiture a provoqué plusieurs départs de feu, ce mercredi 9 août, en fin d'après-midi, à Sauzet, dans le sud de la Drôme. Les neuf véhicules et 41 pompiers engagés ont pu limiter les flammes et maîtriser l'incendie, qui a tout de même consumé 4,5 hectares de végétation, dont 5.000 m² de forêt et un champ de lavande.

ⓘ Publicité

Un bâtiment abritant une pompe de relèvement du pipeline pétrolier entre Fos-sur-Mer et Lyon a été touché. Les flammes ont léché la porte, abîmé la toiture, sans que la distribution de pétrole de la région ne soit affectée. À proximité du lieu de l'incendie se trouve un massif forestier, qui a pu être préservé par les pompiers, leur intervention étant largement facilitée par l'absence de vent.